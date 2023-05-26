 

Энергетики "Россети Волга" отремонтировали ПС 110 кВ Абашево в Хворостянском районе Самарской области

26 мая 2023, 13:45 300 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» завершают ремонт подстанции 110 кВ Абашево в Хворостянском районе Самарской области. Большая часть потребителей энергообъекта – бытовые потребители (школа, пансионат, водоканал) и объекты сельского хозяйства – КФХ, системы орошения и т.д.

Энергетики выполнили ремонт трансформаторов суммарной мощностью 50 МВА, первой и второй секций шин 110 кВ, 4 отделителей, 2 короткозамыкателей и 4 разъединителей, а также ячейки комплектного распределительного устройства.

Работы велись в течение месяца в рамках программы годового обслуживания и ремонтов.

Реализация запланированных мероприятий позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 
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