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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» завершают ремонт подстанции 110 кВ Абашево в Хворостянском районе Самарской области. Большая часть потребителей энергообъекта – бытовые потребители (школа, пансионат, водоканал) и объекты сельского хозяйства – КФХ, системы орошения и т.д.
Энергетики выполнили ремонт трансформаторов суммарной мощностью 50 МВА, первой и второй секций шин 110 кВ, 4 отделителей, 2 короткозамыкателей и 4 разъединителей, а также ячейки комплектного распределительного устройства.
Работы велись в течение месяца в рамках программы годового обслуживания и ремонтов.
Реализация запланированных мероприятий позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».
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