Ремонт автодороги по улице Некрасова в Осе оценили в 118,1 млн

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Сила инфраструктуры, съезд "светоносцев" и специфика рынка LAN
В селе Оса Осинского района Иркутской области капитально отремонтируют автомобильную дорогу по улице Некрасова, сообщает RosTender.info.
Администрация муниципального образования определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 5 июня, начальная цена контракта составляет 118,1 млн рублей. Подведение итогов запланировано на следующий день.
Ожидается, что мероприятия завершатся к концу лета 2025 года. Проект предусматривает ремонт земляного полотна и слоев основания дорожной одежды, обочин, покрытия. На участке поставят новые дорожные знаки.
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