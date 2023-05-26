Ремонт автодороги по улице Некрасова в Осе оценили в 118,1 млн

В селе Оса Осинского района Иркутской области капитально отремонтируют автомобильную дорогу по улице Некрасова, сообщает RosTender.info.

Администрация муниципального образования определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 5 июня, начальная цена контракта составляет 118,1 млн рублей. Подведение итогов запланировано на следующий день.

Ожидается, что мероприятия завершатся к концу лета 2025 года. Проект предусматривает ремонт земляного полотна и слоев основания дорожной одежды, обочин, покрытия. На участке поставят новые дорожные знаки.