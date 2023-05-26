 

Ремонт автодороги по улице Некрасова в Осе оценили в 118,1 млн

26 мая 2023, 15:45 285 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В селе Оса Осинского района Иркутской области капитально отремонтируют автомобильную дорогу по улице Некрасова, сообщает RosTender.info.

Администрация муниципального образования определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 5 июня, начальная цена контракта составляет 118,1 млн рублей. Подведение итогов запланировано на следующий день.

Ожидается, что мероприятия завершатся к концу лета 2025 года. Проект предусматривает ремонт земляного полотна и слоев основания дорожной одежды, обочин, покрытия. На участке поставят новые дорожные знаки.

 

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+