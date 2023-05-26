Выдано положительно заключение на строительство школы в Покрове

Авторы и источники / Правообладателям Фото: МКУ «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области»

Государственное автономное учреждение Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проекта строительства общеобразовательной школы на 1100 мест в Покрове Владимировской области. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Новую школу продолжат возводить в Больничном проезде города. Здание будет состоять из четырех монолитно-каркасных корпусов, соединенных между собой переходами. Проект предусматривает обустройство библиотеки, кабинета домоводства, столярных и слесарных мастерских, лаборатории с цифровым оборудованием, актового зала, столовой и медицинского блока, двух спортзалов и бассейнов, большого уличного спортивного комплекса.

Строительство образовательного учреждения в городе – важный этап в развитии общей социальной инфраструктуры области. В действующей городской школе дети учатся в две смены, что неудобно для младших учеников и их родителей. Многим школьникам из южного района приходится добираться на учёбу через весь город, пересекая федеральную трассу М-7, которая делит Покров на две части. Реализация проекта позволит разгрузить действующую школу и обеспечить комфортные условия для новых учеников.

Рядом с территорией учебного заведения благоустроят бульвар Дружбы народов по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Два объекта будут восприниматься как единое целое.

Сообщается, что окончание строительства запланировано на конец 2023 года.*

Застройщик – Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимировской области».

Проектировщик – ООО «Мир Архитектс».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.