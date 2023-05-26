Выдано положительно заключение на строительство школы в Покрове

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Государственное автономное учреждение Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проекта строительства общеобразовательной школы на 1100 мест в Покрове Владимировской области. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.
Новую школу продолжат возводить в Больничном проезде города. Здание будет состоять из четырех монолитно-каркасных корпусов, соединенных между собой переходами. Проект предусматривает обустройство библиотеки, кабинета домоводства, столярных и слесарных мастерских, лаборатории с цифровым оборудованием, актового зала, столовой и медицинского блока, двух спортзалов и бассейнов, большого уличного спортивного комплекса.
Строительство образовательного учреждения в городе – важный этап в развитии общей социальной инфраструктуры области. В действующей городской школе дети учатся в две смены, что неудобно для младших учеников и их родителей. Многим школьникам из южного района приходится добираться на учёбу через весь город, пересекая федеральную трассу М-7, которая делит Покров на две части. Реализация проекта позволит разгрузить действующую школу и обеспечить комфортные условия для новых учеников.
Рядом с территорией учебного заведения благоустроят бульвар Дружбы народов по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Два объекта будут восприниматься как единое целое.
Сообщается, что окончание строительства запланировано на конец 2023 года.*
Застройщик – Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимировской области».
Проектировщик – ООО «Мир Архитектс».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
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