Работы на мосту через Волгу в Республике Татарстан, который является частью восьмого этапа федеральной скоростной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, идут ускоренными темпами. Уже готовы 26 из 28 опор, на которых будет стоять новый переход, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мост через Волгу станет самым протяжённым на трассе М-12 “Восток” – 3,36 км. Работы здесь идут круглосуточно. Ускоренными темпами строители осуществляют надвижку металлоконструкций на уже готовые опоры. К концу сентября мостовики планируют начать укладывать первый асфальтобетон», – сказал Марат Хуснуллин.

«Сейчас только на мосту через Волгу задействовано порядка тысячи человек и 300 единиц техники. На восьмом этапе и в целом на М-12 идёт круглосуточная работа, чтобы открыть движение от Москвы до Казани в конце этого года», – отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Трасса М-12 «Восток» протяжённостью 811 км является частью маршрута «Россия» Санкт-Петербург – Владивосток и строится по поручению Президента России. В 2022 году госкомпанией «Автодор» осуществлён досрочный ввод в эксплуатацию участков дороги общей протяжённостью 107 км – на два года раньше намеченного срока.