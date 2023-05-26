В Москве состоялось годовое Общее собрание Членов Ассоциации «НП Совет рынка».

«Задачи, которые стоят перед Ассоциацией, максимально важные и существенные: стабилизация и контроль ценовой ситуации, работа над расширением ценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности и так далее. В рамках работы Наблюдательного совета не прекращается поиск баланса интересов участников даже по самым сложным и острым вопросам. Благодарю рыночное сообщество за совместную продуктивную работу», – сказал Павел Сниккарс.

В рамках годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» избран новый состав палаты представителей продавцов электроэнергии и палаты представителей покупателей электроэнергии Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».

Также принято решение об учреждении Ассоциацией Центра энергосертификации, который будет заниматься ведением реестра атрибутов генерации и выдачей сертификатов происхождения электроэнергии в России.

«Запуск системы обращения «зеленых» сертификатов является крайне важной задачей, зафиксированной в долгосрочной государственной стратегии, и находится под контролем Правительства Российской Федерации. Соответствующий законопроект в конце прошлого года принят Государственной Думой в первом чтении. В настоящее время ведется работа по его подготовке ко второму чтению. Рассчитываем, что уже в самое ближайшее время мы сможем приступить к его практической реализации», - отметил Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Кроме того, годовым Общим собранием Членов Ассоциации «НП Совет рынка» приняты следующие решения:

утвержден годовой отчет Ассоциации за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, определены принципы формирования и использования имущества Ассоциации «НП Совета рынка»;

определены приоритетные направления деятельности Ассоциации «НП Совет рынка» на 2023-2024 годы;

утверждены изменения в Устав Ассоциации «НП Совет рынка», Положение об Общем собрании Членов Ассоциации «НП Совет рынка», Положение о Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка», Положение о Правлении Ассоциации «НП Совет рынка», Положение о Счетной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка», Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка».

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.