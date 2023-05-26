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Сила инфраструктуры, съезд "светоносцев" и специфика рынка LAN
В Москве состоялось годовое Общее собрание Членов Ассоциации «НП Совет рынка».
«Задачи, которые стоят перед Ассоциацией, максимально важные и существенные: стабилизация и контроль ценовой ситуации, работа над расширением ценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности и так далее. В рамках работы Наблюдательного совета не прекращается поиск баланса интересов участников даже по самым сложным и острым вопросам. Благодарю рыночное сообщество за совместную продуктивную работу», – сказал Павел Сниккарс.
В рамках годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» избран новый состав палаты представителей продавцов электроэнергии и палаты представителей покупателей электроэнергии Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».
Также принято решение об учреждении Ассоциацией Центра энергосертификации, который будет заниматься ведением реестра атрибутов генерации и выдачей сертификатов происхождения электроэнергии в России.
«Запуск системы обращения «зеленых» сертификатов является крайне важной задачей, зафиксированной в долгосрочной государственной стратегии, и находится под контролем Правительства Российской Федерации. Соответствующий законопроект в конце прошлого года принят Государственной Думой в первом чтении. В настоящее время ведется работа по его подготовке ко второму чтению. Рассчитываем, что уже в самое ближайшее время мы сможем приступить к его практической реализации», - отметил Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.
Кроме того, годовым Общим собранием Членов Ассоциации «НП Совет рынка» приняты следующие решения:
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».
Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.
В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.
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