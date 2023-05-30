В рамках круглого стола Комитета Государственной Думы по энергетике по теме совершенствования нормативно-правового регулирования функционирования электроэнергетики директор Ассоциации «Совет производителей энергии» Дмитрий Вологжанин отметил, что действующие конкурентные механизмы ОРЭМ доказали свою эффективность.

Электроэнергетика вносит существенный вклад в сдерживание роста инфляции: одноставочная цена ОРЭМ на электроэнергию и мощность последние три года растет ниже инфляции.

Так, в 2020 году рост одноставочной цены ОРЭМ на электроэнергию и мощность составил 3,3% при инфляции 4,9%, в 2021 году – 5% при инфляции 8,4%, в 2022 году – 4,6% при инфляции 11,9%.

Такая эффективность обусловлена развитием конкуренции в рамках КОМ (компенсирует затраты на эксплуатацию и ремонт генерации) и РСВ (компенсирует затраты на топливо). С 2011 года отставание цены КОМ от инфляции даже с учетом дополнительной индексации сэкономило для потребителей 715,7 млрд рублей. Экономия потребителей от отставания цен РСВ от цен на газ составляет 1,3 трлн рублей. Наличие на оптовом рынке отдельных конкурентных инвестиционных механизмов (КОММод, ДПМ ВИЭ) обосновано необходимостью решения задач развития генерации и отрасли и отсутствием источников на инвестиции в рамках РСВ и КОМ.

Дмитрий Вологжанин также обратил внимание на факторы, которые необходимо учитывать при разработке направлений совершенствования ОРЭМ.

В частности, при внедрении модели дифференциации оплаты мощности в КОМ от востребованности необходимо производить доплату высоковостребованной генерации при снижении оплаты для низковостребованной.

При переходе к вероятностной модели определения спроса – учитывать риски функционирования иностранных ГТУ, имея ввиду особенности и риски организации сервиса такого оборудования внутри страны. А при корректировке ценовых параметров КОМ – принимать во внимание имеющийся рост цен на оборудование и ремонт генерирующего оборудования, а также необходимость выполнения требований по импортозамещению отдельных элементов оборудования генерации.

При подготовке направлений совершенствования КОММод важно также уделить внимание повышению доли отечественных ГТУ в отборе, актуализации капитальных затрат на модернизацию. А также найти решение по механизмам замены отдельных типов иностранных ГТУ при невозможности их дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, в секторе Регулируемых договоров на мощность и электроэнергию, доля которых достигает 30%, необходимо проводить изменения, направленные на снижение доли РД. По оценкам Ассоциации ввиду того что тарифы по РД на электроэнергию отстают от цен РСВ в 2-3 раза генерирующие компании ежегодно недополучают до 100 млрд рублей от реализации электроэнергии по РД, включая 13 млрд руб от поставки электроэнергии по РД для особых регионов.

Среди предлагаемых механизмов: использование механизмов дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления, вывода из-под тарифа РД небытового потребления (майнинг и т.д.). А также путем введения моратория на расширение перечня «особых субъектов РФ» и проведения постепенной либерализации РД в этих регионах в части объемов ненаселения.

В числе проблем и вызовов текущего времени Д. Вологжанин обратил внимание на вопросы организации сервиса иностранных ГТУ внутри страны, развитие производства отечественных ГТУ, рост цен на энергетическое оборудование и его ремонт, проблему «ценовых ножниц» в рамках РСВ, когда стоимость топлива растет опережающими темпами над ростом цены РСВ (в 1 ЦЗ цена РСВ в 1 квартале выросла около 9% при росте цены на газ порядка 13,9%).