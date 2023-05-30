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  • Игорь Маковский провел экстренное заседание Штаба по восстановлению электроснабжения потребителей г. Шебекино Белгородской области

Игорь Маковский провел экстренное заседание Штаба по восстановлению электроснабжения потребителей г. Шебекино Белгородской области

30 мая 2023, 13:15 284 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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29 мая Шебекинский городской округ подвергся масштабному огневому воздействию, направленному на обесточение одного из крупных энергоузлов «Белгородэнерго», в результате которого часть приграничных населенных пунктов осталась без электричества. Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на месте контролирует аварийно-восстановительные работы и обеспеченность ресурсами.

Работы по восстановлению электроснабжения начались незамедлительно. Уже к вечеру 29 мая электроэнергия была подана большей части населенных пунктов округа. Для подключения социально значимых объектов и части жилых домов энергетики задействовали 26 резервных источников электроснабжения. Работы велись всю ночь. В 08:30 30 мая по резервным схемам все жители были запитаны.

В настоящее время работы продолжаются. В ликвидации последствий огневых воздействий принимают участие 17 бригад в составе 94 человек и 30 единиц спецтехники. В резерве находятся ещё 18 РИСЭ.

«Сложная и опасная ситуация в Белгородской области находится на круглосуточном контроле. Энергетики «Россети Центр» сосредоточили здесь все необходимые ресурсы, чтобы максимально быстро вернуть свет и тепло в дома жителей региона. Приехал лично возглавить ход проведения аварийно-восстановительных работ. Хочу поддержать энергетиков, которые с риском для жизни выполняют свой профессиональный долг по восстановлению электроснабжения в районах и муниципальных образованиях региона. Огромная благодарность им за труд», – отметил Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
MSCT
2.16

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