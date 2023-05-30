По заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» обновят 9-километровый участок (с 0-го по 9-й км) от республиканской столицы до города Усть-Джегута. Ввод объекта в эксплуатацию намечен в октябре 2023 года.

Среднесуточный трафик движения в настоящее время составляет более 30 тысяч автомобилей. На старом покрытии образовались дефекты, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи. Итогом ремонта станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик четырехполосного отрезка дороги и повышение уровня безопасности участников движения на популярном туристическом направлении.

Сейчас на объекте, где задействовано порядка 30 дорожных рабочих и 20 единиц спецтехники, выполняют фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия на глубину 13 см. В числе дорожной техники: ресайклер, автогрейдер, фрезеровочная машина, асфальтоукладчик, катки и самосвалы. Для повышения несущей способности основания применяют метод холодной регенерации: ресайклер измельчает старое покрытие, в процессе вводя неорганическое вяжущее – цемент, который укрепляет качество получаемого дорожного основания. Старое дорожное полотно используют как строительный ресурс для нового основания, что является примером безотходного производства.

Затем устроят покрытие из двух слоёв асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. На объекте заменят бортовые камни и нанесут разметку из термопластика.

На время производства работ движение организовано по двум полосам – по одной в каждую сторону. Во избежание образования заторов ФКУ Упрдор «Кавказ» рекомендует водителям, а также туристам, желающим посетить курорты «Домбай», «Архыз» и «Теберду», выбирать альтернативные маршруты движения. Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» призывает автомобилистов быть особенно внимательными, соблюдать ПДД и скоростной режим в местах производства дорожных работ.

*** Автомобильная дорога федерального значения А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия протяженностью почти 120 км соответствует требованиям I и II техническим категориям. Трасса является популярным туристическим маршрутом к всесезонным курортам Теберда, Архыз и Домбай Карачаево-Черкесской Республики.