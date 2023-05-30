Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает начатую в 2020 году реконструкцию участка км 305 – км 335 федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в районе г. Дальнереченска.

Проектом предусмотрено строительство транспортно-пешеходной магистральной улицы районного значения протяженностью 1,3 км и около 28 км трассы, соответствующей параметрам II категории. На объекте также возведут семь мостов общей длиной 333 пог. м и 48 водопропускных труб.

– Частично дорога будет пролегать по новому направлению – в обход села Знаменка. Также для повышения уровня безопасности движения на участке, проходящем через село Совхоз Пожарский, выполним устройство линий электроосвещения, пешеходных дорожек и шумозащитных экранов, – отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

В настоящее время на объекте протяженностью 29 км продолжаются земляные работы, на отдельных участках приступили к устройству слоев дорожной одежды. В рамках реконструкции также предстоит выполнить монтаж четырех павильонов автобусных остановок и установить около 25 км металлического барьерного ограждения.

Согласно заключенному контракту, ввод участка км 305 – км 335 в эксплуатацию намечен на 2024 год. Однако дорожники опережают календарный график, поэтому завершить работы на объекте планируется уже в 2023 году.

*** Федеральная автомобильная дорога А-370 «Уссури» является самой загруженной в Дальневосточном федеральном округе: к ней тяготеют практически все административные районы юга и юго-запада Приморского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области. С 2011 года на этой трассе построили обходы населенных пунктов Сосновка, Корфовский, Лермонтовка, Бикин, Михайловка и Уссурийск.