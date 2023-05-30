В Нижегородской области принято решение о комплексном развитии территории Черниговской набережной в центре Нижнего Новгорода.

«Комплексное развитие территорий – это механизм, благодаря которому в городах создаются необходимые условия для развития инфраструктуры, расселения аварийного жилья, обновления застроенных территорий. Теперь и в Нижнем Новгороде, который недавно отметил свое 800-летие, по проекту КРТ проведут реконструкцию объекта культурного наследия – ансамбля мельницы Башкирова», – отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

По проекту планируется переселить граждан из двух аварийных домов общей площадью почти 2 тыс. кв. м. жилья. Проект также включает в себя реконструкцию четырех зданий ансамбля мельницы «Башкирова с сыновьями», являющихся объектами культурного наследия, а также ремонт фасадной части девяти объектов культурного наследия общей площадью 5 тыс. кв. м. с устройством архитектурно-художественной подсветки уличных фасадов.

В рамках проекта в Нижнем Новгороде, в том числе, планируется построить два многоквартирных дома, соединенных парящим мостом. Высота одного из зданий составит 100 метров, что станет самым высоким зданием в городе. Инвестор также взял на себя обязательства по строительству и последующей безвозмездной передаче администрации города Нижний Новгород двух дошкольных образовательных учреждений на 140 человек.

Благоустройство прилегающей территории будет включать в себя строительство двух детских площадок, тактильной тропы. На набережной также планируется разместить зеленые кабинеты с местами для работы на воздухе, зоны с шезлонгами, воркаут-зону и велопарковки.