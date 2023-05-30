Заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий принял участие в первом на Дальнем Востоке «Дне переработчика», организованном СИБУРом для региональных производителей полимерной продукции. Эксперт рассказал о мерах господдержки бизнеса, возможностях, которые дают инвесторам территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток (СПВ). Также в присутствии Сергея Скалия и члена правления — исполнительного директора СИБУРа Павла Ляховича нефтехимическая компания подписала меморандумы о намерениях по долгосрочному сотрудничеству с Группой ПОЛИПЛАСТИК, которая осенью планирует запустить в Приморском крае производство полимерных труб в статусе резидента ТОР и резидентом СПВ «Приморское сетевязальное производство» (Группа компаний «Примсети»). Оба документа подразумевают возможность предоставления специальных условий на сырье для проектов.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель председателя Правительства Амурской области Павел Пузанов и заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко.

По словам Павла Пузанова, с учетом создания в Амурской области газохимического кластера, создаваемого при поддержке режима ТОР, с региональной поддержкой открываются значительные перспективны для региональных переработчиков. Создана удобная инфраструктура перемещения грузов и товаров с Китаем. Продукция с использованием полимеров также востребована в рамках масштабной работы по обновлению дальневосточных городов, в том числе в стройиндустрии.

«Учитывая ситуацию на внешних рынках, вопрос импортозамещения – критичен, вопрос новых ниш – важен, поэтому такое мероприятие – это возможность узнать об уже созданных наработках и их использовать», – сказал Николай Стецко.

Он подчеркнул, что Правительство Приморья будет оказывать всестороннюю поддержку деятельности переработчиков.

«В следующем месяце открывается Центр развития промышленности региона: по поручению Губернатора будут определены пять человек для сопровождения вашей деятельности. Также для переработчиков есть 100 миллионов рублей субсидии на пилотную партию продукции гражданского назначения, компенсация затрат на электроэнергию и субсидии на научно-исследовательские разработки. Кроме этого, если вы запустите свое производство в части импортозамещения, то Правительство предоставит вам земельный участок без торгов», – обозначил зампред.

В свою очередь Сергей Скалий отметил важность мероприятия и деятельности СИБУРа, благодаря которым в регионе будут создаваться новые кооперационные цепочки. А также рассказал о федеральных мерах поддержки бизнеса, которые помогают создавать на Дальнем Востоке новые производства.

«Любая компания может стать резидентом СПВ, который действует на большей территории Приморского края, с инвестициями от 500 тыс. рублей и получить гарантированные налоговые льготы на первые 10 лет деятельности. Также в Приморье действуют четыре ТОР. Их резиденты, помимо налоговых льгот, могут рассчитывать на обеспечение землей по льготной ставке и инфраструктурой, либо на получение компенсаций при самостоятельном создании обеспечивающей производство инфраструктуры. Кроме того, мы создаем готовые производственно-административные площади для малого и среднего бизнеса», - сказал Сергей Скалий.

Спикер добавил, что КРДВ непрерывно работает над обеспечением действующих и внедрением новых мер поддержки бизнеса, которые позволяют повысить рентабельность инвестпроектов. Благодаря этому более 700 компаний на Дальнем Востоке и в Арктике уже реализовали свои проекты, запустили новые предприятия.

«Мы видим активный рост новых производственных предприятий, нацеленных на замещение импорта, ориентированных на экспорт продукции на восточные рынки. Наблюдаем большой спрос на землю и инфраструктуру, активно работаем с региональными правительствами по созданию новых площадок. Например, в Приморском крае в июне 2023 года утвердим концепцию площадки «Западная» ТОР «Надеждинская». Это будет новый промпарк. Мы нацелены на то, чтобы каждый инвестор смог реализовать свой проект с поддержкой государства», - отметил Сергей Скалий.

«День переработчика» нацелен на обмен опытом и экспертную поддержку производителей полимерной продукции. На Дальнем Востоке мероприятие состоялось впервые и объединило более 40 компаний отрасли.

По оценкам участников регион обладает потенциалом развития переработки и потребления полимеров до 100 тысяч тонн в год. Драйверами, в частности, являются внутренний спрос и импортозамещение готовых изделий. Среди инвестиционно-привлекательных ниш по переработке полимеров спикеры отметили производство полимерных емкостей, канистр, биг-бэгов, вагонных вкладышей, медицинских шприцев, орудий морского лова и другой продукции. Новые возможности для региональных переработчиков откроет и запуск строящегося в городе Свободном на ТОР «Амурская» Амурского газохимического комплекса. В перспективе его мощности позволят обеспечить рынок необходимыми объемами сырья.

СИБУР также рассказал о корпоративных программах поддержки переработчиков, включающих «Инвестиционный форсаж», «Отраслевой форсаж», «Экспортный форсаж» и другие направления поддержки. Такие программы дают компаниям возможность получить специальные условия на сырье под проекты, связанные с расширением производства, импортозамещением, развитием экспорта. Так СИБУР поддержал проекты компаний – Группы ПОЛИПЛАСТИК и «Примсети». В рамках «Дня переработчика» компании в присутствии заместителя генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергея Скалия и члена правления — исполнительного директора СИБУРа Павла Ляховича подписали меморандумы о намерениях по долгосрочному сотрудничеству в области развития в регионе выпуска полимерной продукции.

Группа ПОЛИПЛАСТИК расширяет на Дальнем Востоке производство полиэтиленовых труб для газораспределения, водоснабжения и электрозащиты. Для этого компания приступила к реализации проекта по строительству нового завода на ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. Завершение первого этапа проекта и запуск производства на «Приморском заводе полимерных труб» запланированы на осень 2023 года. В перспективе мощность завода планируется увеличить до 24 000 тонн в год, при этом будет создано около 180 новых рабочих мест. В рамках соглашения СИБУР предоставит компании необходимые для производства трубные марки полиэтилена на условиях программы «Инвестиционный форсаж». Ранее компания создала производство по выпуску полимерных труб на ТОР «Хабаровск».

Сегодня основной объем полимерных труб для региона поставляют четыре местных предприятия. Проект строительства нового завода направлен на удовлетворение локального спроса на полимерные трубы, обусловленного, в частности, запуском в регионе масштабных инфраструктурных проектов.

Проект «Примсетей» предполагает увеличение мощности по выпуску полипропиленовых и полиэтиленовых нитей более чем в полтора раза до 1 150 тонн в год. Для этого компания планирует расширить и дооснастить уже действующее производство, созданное в рамках режима СПВ. Это позволит существенно увеличить объемы выпуска конечной продукции – морских канатов и сетей. СИБУР, в свою очередь, готов обеспечить переработчику поставку требуемых объемов сырья – полипропилена и полиэтилена – на специальных коммерческих условиях, без которых экономика могла бы стать препятствием для реализации проекта.

В России высокий спрос на морские канаты и сети, эта продукция востребована 130 потребителями. Но около 60% рынка пока обеспечивается поставками из Южной Кореи, Индии и КНР. Локальное производство тоже частично - на 25% - зависит от импортного сырья. Потенциал импортозамещения в сегменте составляет 2 100 тонн готовых изделий и 800 тонн полимеров в год.

Юлия Румянцева, руководитель продаж базовых полимеров в РФ, СИБУР:

«СИБУР реализует программы поддержки развития переработчиков для обеспечения роста отечественного производства, реализации потенциала развития российских производителей полимерной продукции. Сотрудничество с компаниями на Дальнем Востоке увеличит объемы переработки продуктов нефтехимии в регионе, а это не только удовлетворение локального спроса и стимул для развития импортозамещающего потенциала, но и новые рабочие места, налоговые поступления».

Кирилл Трусов, операционный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК: