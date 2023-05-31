30 мая в казахстанском Усть-Каменогорске открылась выставка «MiniTech 2023», где Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил свою продукцию, в том числе кабель для горнодобывающей промышленности и эксклюзивную марку кабеля EXPERt class. Выставка продолжит свою работу до 2 июня – приходите на стенд компании.

Сегодня, 31 мая, в Баку, Азербайджан, открылась 28-ая выставка «Нефть и Газ Каспия» - Caspian Oil & Gas 2023. Лидерам нефтяной и энергетической индустрии со всего мира Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит серийные и эксклюзивные образцы кабельно-проводниковой продукции, которые применяются во многих промышленных областях, в том числе и нефтегазовой.