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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" активно принимает участие в международных зарубежных выставках

31 мая 2023, 13:45 352 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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30 мая в казахстанском Усть-Каменогорске открылась выставка «MiniTech 2023», где Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил свою продукцию, в том числе кабель для горнодобывающей промышленности и эксклюзивную марку кабеля EXPERt class. Выставка продолжит свою работу до 2 июня – приходите на стенд компании.

Сегодня, 31 мая, в Баку, Азербайджан, открылась 28-ая выставка «Нефть и Газ Каспия» - Caspian Oil & Gas 2023. Лидерам нефтяной и энергетической индустрии со всего мира Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит серийные и эксклюзивные образцы кабельно-проводниковой продукции, которые применяются во многих промышленных областях, в том числе и нефтегазовой.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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