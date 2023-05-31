На Гайском Гоке усовершенствовали производственный процесс

На обогатительной фабрике Гайского ГОКа установили потоковый анализатор гранулометрического состава пульпы (смесь тонкоизмельченных полезных ископаемых с водой, в которой они взвешены). Установка предназначена для непрерывного, высокоточного измерения крупности твердых частиц пульпы в режиме реального времени, что позволяет производить измерения без дополнительных пробоотборных и пробоподготовительных устройств.

О принципе работы установки рассказывает начальник главного корпуса обогатительной фабрики Михаил Медведев:

- Датчик крупности установлен непосредственно в потоке пульпы (вмонтирован в пульпопровод). Благодаря ему, идет ежесекундное измерение линейных размеров частиц методом опробования ультразвуком. Установленный в пределах 10 метров от датчика шкаф управления с микропроцессорным преобразователем обеспечивает непрерывный вывод необходимой информации на экран оператора.

Гранулометр работает с высокой надёжностью, стабильностью и точностью. Поэтому, получая почти непрерывные результаты измерений в режиме реального времени, специалисты могут на их основе оптимально настраивать технологический цикл производства помола рудного сырья. За счет этого планируется улучшить качество продукта, увеличить извлечение полезного материала и оптимизировать расходы электроэнергии, воды и реагентов. Как следствие, повысится эффективность производства на последующих этапах технологического процесса обогащения.