Системный оператор Совета сотрудничества стран Персидского залива и оманская Electricity Transmission Company приступили к проектированию строительства второго трансграничного HVDC соединения пропускной способностью до 1,2 ГВт между ПС Ibri в Омане и ПС Silaa в Абу Даби (ОАЭ).

Сооружение трансграничного HVDC соединения напряжением 400 кВ и общей протяженностью около 700 км позволит увеличить мощность импортируемой Оманом электроэнергии с текущих 400 МВт до примерно 1,6 ГВт. Также в рамках проекта будут построены 2 ПС 400 кВ с элегазовой изоляцией в Ибри. Ввод в эксплуатацию соединения запланирован в I кв. 2026 г. Стоимость проекта оценивается в $660 млн.

Первое трансграничное соединение напряжением 220 кВ и располагаемой пропускной способностью 400 МВт (которая в аварийных ситуациях может быть увеличена до 800 МВт) между Оманом и Абу-Даби было введено в эксплуатацию в 2012 г.

Информационно-аналитический ресурс Utilities Middle East