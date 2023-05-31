На рабочей встрече, состоявшейся 31 мая, руководители Филиала Системного оператора ОДУ Сибири ознакомили технических руководителей предприятий Сибирской генерирующей компании с работой диспетчерского центра и обсудили особенности планирования и проведения летней ремонтной кампании.

Заместители главных инженеров по эксплуатации электрических станций ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), расположенных на территории Сибири и Дальнего Востока, побывали в диспетчерском центре по управлению Объединенной энергосистемой Сибири.

В ходе экскурсии гости узнали о новейших средствах обработки и визуализации информации, используемых программно-аппаратных комплексах, об основных проектах в сфере цифровизации, реализуемых Системным оператором.

В диспетчерском зале, откуда осуществляется оперативно-диспетчерское управление крупнейшими энергообъектами на территории ОЭС Сибири, руководители энергопредприятий СГК ознакомились с технологиями, используемыми при управлении режимом энергосистемы. Большой интерес вызвала информация начальника оперативно-диспетчерской службы Алексея Безрядина о программе внедрения дистанционного управления энергообъектами из диспетчерских центров Системного оператора.

Директор по перспективному развитию Сергей Строцкий рассказал о планах развития ОЭС Сибири. Основной объем запланированного сооружения электросетевых объектов и объектов генерации направлен на выполнение государственной задачи по созданию инфраструктурных условий для увеличения грузоперевозок РЖД в направлении Кузбасс – Дальний Восток. Кроме того, развитие энергосистемы в значительной мере связано с обеспечением растущих нагрузок Северо-Байкальского энергетического кольца, а также с покрытием прогнозируемого в перспективе дефицита мощности в юго-восточной части ОЭС Сибири.

Большой круг вопросов в ходе встречи был связан с принципами и критериями, которыми руководствуется Системный оператор при определении нагрузок, согласовании с субъектами электроэнергетики графиков ремонтных работ на электростанциях. Участники встречи отметили важность взаимодействия на всех этапах планирования и реализации производственных и ремонтных планов.

Директор по развитию технологий диспетчерского управления Александр Работин обратил внимание коллег из СГК на необходимость точного планирования и обязательность выполнения заявленных графиков ремонтных работ.

«Планирование ремонтов тесно связано с планированием режимов и оказывает влияние на финансовые результаты рынка и надежность в процессе управления режимом энергосистемы», – подчеркнул Александр Работин.

Совместно с коллегами из СГК заместитель главного диспетчера по оперативной работе Андрей Саргун обсудил роль тепловых электростанций в балансе мощности ОЭС Сибири и специфику планирования ремонтной кампании основного тепломеханического оборудования. Одинаково высокая доля гидрогенерации (50,6%) и тепловой генерации (48,6%) в балансе установленной мощности ОЭС Сибири накладывает особенности на управление режимом в ремонтном периоде. Так, в случае повторения маловодного 2022 года и снижения притока ГЭС ниже нормы, компенсация снижения энергоотдачи придется на тепловые электростанции.