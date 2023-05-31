Завод "Энергокабель" подтвердил уровень менеджмента качества

Завод «Энергокабель» – один из признанных лидеров отрасли в области надежности и качества продукции. Свои позиции он сохраняет и укрепляет на протяжении многих лет: руководство и специалисты предприятия уделяют много внимания вопросам совершенствования производственных и деловых процессов. Такой подход позволяет заводу «Энергокабель» соответствовать требованиям времени и выпускать по-настоящему современную продукцию гарантированно высокого уровня.

Еще одно документальное подтверждение этого – обновленный сертификат, выданный 19 мая 2023 года по результатам тщательных проверок Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Элмас». Срок его действия – 3 года. Напомним: предыдущий сертификат завод получил 19 мая 2020 года. Это уже пятый выпуск сертификата: Система Менеджмента Качества применительно к разработке, производству и поставке кабельной продукции полностью соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).