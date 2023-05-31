"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" получил сертификаты на продукцию ОКЛ

Кабельный Завод получил сертификаты на продукцию ОКЛ (огнестойкие кабельные линии) при совместном использовании их с продукцией торговых марок IEK и OSTEC.

Данные комплексные решения позволяют осуществить приемо-сдаточные мероприятия с целью сдачи инженерных систем на объектах строительства, так как предлагаемые варианты ОКЛ сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.»

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предлагает свои решения в области ОКЛ и электропроводок также с производителями кабеленесущих систем: EAE, DKC, КМ-профиль, ПРОМРУКАВ.