"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" получил сертификаты на продукцию ОКЛ

Аналитика кабельного рынка за неделю
Кабельный Завод получил сертификаты на продукцию ОКЛ (огнестойкие кабельные линии) при совместном использовании их с продукцией торговых марок IEK и OSTEC.
Данные комплексные решения позволяют осуществить приемо-сдаточные мероприятия с целью сдачи инженерных систем на объектах строительства, так как предлагаемые варианты ОКЛ сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.»
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предлагает свои решения в области ОКЛ и электропроводок также с производителями кабеленесущих систем: EAE, DKC, КМ-профиль, ПРОМРУКАВ.
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