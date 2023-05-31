 

"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" получил сертификаты на продукцию ОКЛ

31 мая 2023, 15:59 325 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Кабельный Завод получил сертификаты на продукцию ОКЛ (огнестойкие кабельные линии) при совместном использовании их с продукцией торговых марок IEK и OSTEC.

Данные комплексные решения позволяют осуществить приемо-сдаточные мероприятия с целью сдачи инженерных систем на объектах строительства, так как предлагаемые варианты ОКЛ сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.»

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предлагает свои решения в области ОКЛ и электропроводок также с производителями кабеленесущих систем: EAE, DKC, КМ-профиль, ПРОМРУКАВ.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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