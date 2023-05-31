«Россети Тюмень» завершили плановые работы на высоковольтной подстанции «Леуши» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает нефтеперекачивающую станцию магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк. На повышение надежности электроснабжения инфраструктуры компании «Транснефть – Сибирь» системообразующее предприятие направило более 3 млн рублей.

Энергетики выполнили ремонт 2 силовых трансформаторов суммарной мощностью 50 МВА и заменили фарфоровые опорные изоляторы на полимерные. В отличие от своих предшественников новые устройства обладают повышенной прочностью, влагостойкостью и имеют меньший вес, что облегчает их монтаж. Для проведения работ на трансформаторах «Россети Тюмень» привлекли кран-манипулятор грузоподъемностью 16 тонн. В завершение технических мероприятий для защиты энергообъекта от природных пожаров специалисты произвели опашку территории подстанции.

Плановый ремонт питающего центра состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия повысили надежность электроснабжения объектов крупнейшей российской нефтепроводной компании, а также поселков Дальний и Ягодный с населением порядка 1 000 человек.