ФКУ Упрдор Москва-Харьков капитально отремонтирует четыре участка указанной федеральной трассы в Тульской, Орловской и Курской областях. При этом работы на двух отрезках общей протяженностью 17 км завершат уже в следующем дорожно-строительном сезоне.

Речь идет об участках км 543 - км 553 в Медвенском районе Курской области и км 262 – км 270 в Чернском районе Тульской области. До 2024 года на объектах устроят верхний слой покрытия из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, уложат новые водопропускные трубы, укрепят обочины, организуют водоотвод с проезжей части, установят автопавильоны, барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанесут разметку.

Следующие два объекта – это участок км 422 - км 437 в Кромском и Троснянском районах Орловской области и северный подъезд к г. Туле от трассы М-2 «Крым» (км 0 – км 7) планируется ввести в эксплуатацию осенью 2025 года. В рамках работ здесь также заменят конструктивные слои дорожной одежды, построят новые и отремонтируют имеющиеся водопропускные трубы. Для жителей ближайших к дороге населенных пунктов благоустроят пешеходную среду: устроят тротуары с перильным ограждением, автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки, пешеходные переходы, оборудованные светофорами с кнопкой вызова. Особое внимание уделят вопросам экологии. Так, на северном подъезде к г. Туле в целях недопущения попадания загрязняющих веществ с проезжей части в границах водоохранной зоны запланировано устройство водоочистных сооружений.

На всех участках капремонта федеральной трассы М-2 «Крым» количество полос движения увеличится до четырех. Для исключения самого опасного вида ДТП – лобовых столкновений – установят на разделительной полосе барьерное ограждение. В результате расширения проезжей части увеличится пропускная способность дороги, проезд станет еще более безопасным и комфортным.

*** Автодорога М-2 «Крым» – одна из старейших транспортных артерий Центральной России. Она имеет особое значение для миллионов пользователей, обеспечивая транспортно-экономические связи Центрального, Северного и Северо-Западного экономических районов России с Центральным Черноземьем, соединяет два города-героя – Москву и Тулу, проходит через города воинской славы Орел, Курск, Белгород. Среднесуточная интенсивность движения на разных ее участках в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях составляет от 30 до 10 тыс. автомобилей.