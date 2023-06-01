ГК 1520 начала укладку пути в новом Керакском тоннеле на Транссибе

«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) начала укладку верхнего строения пути в новом Керакском тоннеле на Забайкальской железной дороге. Работы – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.

К середине лета строителям предстоит проложить через 926-метровый тоннель два пути. Укладка идет в круглосуточном режиме. Специалисты контролируют каждый этап монтажа верхнего строения пути, обеспечивают соответствие всех параметров нормативам – от качества бетона до рельсовых соединений.

Строители используют инновационную технологию, которая снижает нагрузку от подвижного состава на нижний свод тоннеля и путевой бетон. В результате повышаются надежность и срок службы сооружения, что особенно актуально для Транссиба с интенсивным движением тяжеловесных поездов. Кроме того, упрощается обслуживание тоннеля: при необходимости ремонта пути уже не потребуются большие окна и корректировки графика движения.

Преимущества современной конструкции почувствуют и пассажиры. За счет вибро- и шумогасящих подушек, а также бесстыкового пути поезда будут идти плавно и бесшумно.

Одновременно с укладкой пути в тоннеле и на его подходах специалисты завершают монтаж контактной сети, систем СЦБ и связи. Заканчивают строительство зданий и сооружений для эксплуатационного персонала.

Открыть движение в новом Керакском тоннеле планируют в конце 2023 года. Он станет самым длинным на Забайкальской железной дороге. После этого начнется реконструкция старого тоннеля, который проходит рядом. Его будут использовать как вспомогательное сооружение для обслуживания построенного.