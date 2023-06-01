23-26 мая 2023 года в Нижнем Новгороде состоялся Форум «Актуальные вопросы развития городской среды», организованный Российским Союзом строителей (РСС) и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

23 мая 2023 года в рамках Форума прошло заседание Правления РСС, в котором приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, председатель комиссии Городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Владимир Болдырев, Президент РСС Владимир Яковлев, Президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства экономического развития РФ, а также участники профильных Ассоциаций, Институтов и строительного рынка, в том числе, директор регионального представительства компании TDM ELECTRIC Иван Сычев.

В рамках работы Форума эксперты обсудили актуальные проблемы агломерации как института территориального планирования и объекта правового регулирования. Основными вопросами дискуссии стали развитие саморегулирования и подготовка антологии «Исторические города и сёла России».

Участниками заседания был проработан ряд вопросов, связанных с экономическими, юридическими и градостроительными аспектами агломерации в регионах России. Итоговое постановление встречи будет направлено в органы власти различных уровней, подчеркнул В.А. Яковлев.

Во второй части мероприятия состоялась встреча руководства и экспертов Российского Союза строителей со строительным сообществом Нижегородской области, модератором которой выступил первый вице-президент РСС В.А. Дедюхин.

Директор регионального представительства компании TDM ELECTRIC Иван Сычев подчеркнул:

«Для решения актуальных проблем развития градостроительного комплекса сегодня требуется эффективная кооперация строительных организаций с производителями и поставщиками строительных материалов. В условиях существенного ослабления контроля со стороны государственных органов важно, чтобы и сам рынок стройиндустрии становился более открытым и конкурентным. Ведущую роль в этом процессе играют отраслевые объединения, флагманом среди которых является Ассоциация НОПСМ. Компания TDM ELECTRIC активно участвует в реализации ряда проектов по оценке качества электротехнической продукции для строительной отрасли, у нас уже есть вполне реальные существенные результаты в этой области».

TDM ELECTRIC – комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 16 000 позиций, представляющих полный спектр отраслевой продукции. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности. Благодаря приобретению в 2019 году Рыбинского электромонтажного завода (РЭМЗ), TDM ЕLECTRIC стала торгово-производственной компанией полного цикла. Численность сотрудников 1050 человек. Более 500 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции. За 15 лет реализовано более 1 млрд товаров бренда TDM ELECTRIC.