1 июня 2023 г. в 09:00 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть и выведен на 100% мощности после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР)*.



В ходе ППР персонал атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций выполнили капитальный, средний и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования в реакторном и турбинном отделениях энергоблока, а также осуществили перегрузку топлива в реакторной установке.



Во время проведения планово-предупредительного ремонта в турбинном отделении энергоблока №7 Нововоронежской АЭС заменен напорный коллектор** системы охлаждения генератора турбоагрегата. Уникальность этой операции заключалась в ее технической сложности и сверхточности установки оборудования на штатное место.

«Прежде чем снять старый коллектор демонтировали полумуфту** с ротора генератора. Это достаточно громоздкий и плотно посаженный соединительный элемент диаметром 1,1 м и весом в 2 тонны. Провели реставрацию поверхности полумуфты с точностью до 0,03 мм. Обратная установка этого механического соединения предусматривает сверх точную посадку и жесткое крепление на 28 призонных болта с соблюдением установленных допусков по их центровке в 0,02 мм», - рассказал о специфике ремонта и установки оборудования Евгений Бабушкин, начальник цеха централизованного ремонта Нововоронежской АЭС.

В ходе реставрации поверхностей полумуфты работниками Нововоронежской АЭС использовался автоматизированный токарный станок с цифровым программным управлением, осуществляющий обработку деталей с точностью до 0,001 мм.



Операция проводилась силами АО «Атомэнергоремонт» под контролем ведущих специалистов цеха централизованного ремонта и электроцеха Нововоронежской АЭС с соблюдением всех требований промышленной безопасности, а также с привлечением специалистов АО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург) - разработчика и производителя генератора электрического тока для энергоблоков проекта «АЭС-2006».



Для сокращения времени загрузки топлива в реактор энергоблока №7 проведена замена телевизионной системы перегрузочной машины, необходимая для визуального контроля этого процесса. Подобные работы проводились в 2022 году во время ремонта на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС.



После включения в сеть 7 энергоблока мощность Нововоронежской АЭС составляет 3565 Мвтч. 12 июля 2023 года согласно годовому графику ремонтной кампании АЭС России планируется отключение от сети энергоблока №5 для проведения планово-предупредительного ремонта.

* Планово-предупредительный ремонт (ППР) - ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС такого типа с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования, предупреждения его износа, а также для перегрузки топлива в реакторной установке. ППР выполняется силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и сотрудников подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.



** Напорный коллектор - элемент системы охлаждения ротора генератора.



*** Полумуфта - элемент для передачи вращательного движения и крутящего момента с вала турбины на вал генератора.



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