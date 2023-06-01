На совещании, состоявшемся 1 июня под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, рассмотрен перечень перспективных инвестиционных проектов крупных потребителей и возможности их обеспечения электрической энергией и мощностью.
В Приангарье продолжается рост энергопотребления. В настоящее время Системный оператор Единой энергетической системы разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем (СиПР ЭЭС) России на 2024-2029 годы. Глава региона поставил задачу актуализировать все предполагаемые на территории Приангарья инвестпроекты и консолидировать документы, необходимые для включения в СиПР планов по созданию требуемой для их реализации мощности.
«Привлечение инвестиций в регион – одна из важнейших задач. Важно поддерживать стремления инвесторов создавать на территории Приангарья новые производства, социальные и другие объекты. Поэтому сегодня нужно подготовить документы для аргументации перспективных инвестиционных проектов. Наличие в регионе необходимой энергомощности – это большой шаг на пути к перспективному развитию», – подчеркнул Игорь Кобзев.
«Работа по оценке наиболее реализуемых инвестиционных проектов, которая проводится в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти Иркутской области, а также Республики Бурятия и Забайкальского края, позволит определить перспективные балансы электроэнергии и мощности с последующей разработкой необходимых мероприятий для покрытия перспективного спроса на электроэнергию и мощность», - резюмировал Алексей Хлебов.
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