На совещании, состоявшемся 1 июня под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, рассмотрен перечень перспективных инвестиционных проектов крупных потребителей и возможности их обеспечения электрической энергией и мощностью.

В Приангарье продолжается рост энергопотребления. В настоящее время Системный оператор Единой энергетической системы разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем (СиПР ЭЭС) России на 2024-2029 годы. Глава региона поставил задачу актуализировать все предполагаемые на территории Приангарья инвестпроекты и консолидировать документы, необходимые для включения в СиПР планов по созданию требуемой для их реализации мощности.

«Привлечение инвестиций в регион – одна из важнейших задач. Важно поддерживать стремления инвесторов создавать на территории Приангарья новые производства, социальные и другие объекты. Поэтому сегодня нужно подготовить документы для аргументации перспективных инвестиционных проектов. Наличие в регионе необходимой энергомощности – это большой шаг на пути к перспективному развитию», – подчеркнул Игорь Кобзев.