УНКОМТЕХ поздравляет с Днем защиты детей

С приходом солнечного лета мы отмечаем главный детский праздник – День защиты детей. В УНКОМТЕХ 1 июня – это всегда праздничные призовые конкурсы и мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми.

На заводе «Иркутсккабель» накануне праздника подвели итоги конкурса детского рисунка «Я рисую завод». В работах участников ярко и красочно отображены не только завод и оборудование, но и родители - сотрудники предприятия. В конкурсе приняли участие дети возрасте от 3 до 17 лет. Победителей выбрать было очень сложно, поэтому жюри приняло решение - победила дружба! Все конкурсанты получили призы – корпоративную сувенирную продукцию от УНКОМТЕХ и сертификаты в фирменный магазин мороженого «Ангария».

Завод «Кирскабель», помимо проведения внутренних праздничных мероприятий, принимает участие в общегородских мероприятиях г. Кирс, посвященных Международному Дню защиты детей в качестве спонсора. К проведению сегодняшнего праздника заводчане подготовили 500 сладких подарков и множество развлекательных затей.

Холдинг «УНКОМТЕХ» от всей души поздравляет всех детей и их родителей с Международным днем защиты детей и желает здоровья, радости и солнечного лета!

День защиты детей существует не столько для детей, сколько для взрослых, чтобы привлечь их внимание к проблемам несовершеннолетних.

Холдинг «УНКОМТЕХ» проводит постоянную работу по оказанию спонсорской и благотворительной помощи детским учреждениям. В том числе, оказывает шефскую поддержку Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехов (Иркутская область) и МБОУ Шелеховского района средней общеобразовательной школе №4. Ведет спонсорскую работу с КОГБУЗ Верхнекамская центральная районная больница (Кировская область).

На заводах и в торговой компании холдинга действуют различные программы для детей с семьями: проводится Детская оздоровительная кампания, в рамках которой администрация выплачивает компенсацию на затраты при покупке путевок в детские лагеря, организуются экскурсии для детей, семейные спортивные соревнования и творческие конкурсы. В рамках Новогодней корпоративной программы на заводах проводятся детские утренники, всем детям компании дарятся сладкие сувениры.