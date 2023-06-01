Проект Кючусского кластера в Якутии стал центральной темой круглого стола в Общественной палате России, посвященного экологическим перспективам атомных станций малой мощности. Организаторами мероприятия выступили Комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды и Общественный совет госкорпорации «Росатом».

В работе круглого стола приняли участие представители общественности, а также ГК «Росатом», «Русатом Оверсиз», ведущего отраслевого НИИ страны - научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля и ряда других структур, работающих в смежных областях.

Проект Кючусского кластера представил Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Андрей Федотов. Он акцентировал внимание участников круглого стола на том, что сегодня важнейшей задачей является необходимость решения проблемы энергообеспечения промышленных потребителей и надежного энергоснабжения удаленных территорий с учетом современных экологических вызовов. И проект Кючусского кластера месторождений твердых полезных ископаемых с использованием электроэнергии от мощностей атомной станции малой мощности является прорывным не только в Якутии, но и в масштабах всей страны. Энергия АСММ позволит реализовать первый в мире полностью интегрированный проект безуглеродного горнодобывающего кластера.

«Станция будет построена под потребителей, которые должны начать разработку крупнейших месторождений золота, олова, редкоземельных металлов в Янском бассейне. При этом проектируемые мощности позволяют думать о след шаге – использовании вырабатываемой энергии для производства водорода – высокоэффективного и экологически чистого топлива, которое планируется применить для заправки спецавтотехники», - сказал Андрей Федотов. Проект безуглеродного кластера родился из сочетания компетенций Росатома в области производства водородного топлива, необходимости обеспечения «зеленых» технологий при добыче ископаемых и разработок НОЦ «Север», подчеркнул он.

По масштабу капитальных затрат проект сопоставим с другим водородным проектом, реализуемым в Арктике – научно-исследовательской станцией «Снежинка» на Ямале. В отличие от станции, где предполагается производить водород в объеме менее 100 тонн для собственных нужд, Кючусский кластер является промышленным проектом, на котором будет производиться около 2500 тонн водорода, применяемого в качестве топлива для карьерной техники. Использование водорода позволит сократить потребление более 12 тысяч тонн дизельного топлива, ликвидировать риски разливов топлива и загрязнения водной среды и почв при транспортировке, перевалке и хранении.

Первый в мире горнодобывающий безуглеродный горнодобывающий проект не только обеспечит технологическое лидерство России на новом перспективном рынке и обеспечит активное участие страны в развитии водородной энергетики, но и станет мощным стимулом к развитию арктических территорий Якутии, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, развитие инфраструктуры на Северо-Востоке страны, включая дороги, сети энергоснабжения, системы накопления и распределения безуглеродных энергоносителей позволят сформировать новый центр экономического роста в макрорегионе.

«Это, безусловно, мощный стимул к развитию экономики, но еще и к повышению качества жизни и работы людей на северных территориях. В этом проекте речь идет не только о тоннах и деньгах, но и о комфортных условиях проживания людей, которые будут работать на предприятиях кластера. И Росатом согласен с нами в том, что населенный пункт, который здесь появится, должен быть инновационным и экологичным, стать своего рода образцом новых поселений в Арктике», - подчеркнул Андрей Федотов.

В заключение своего выступления Постоянный представитель Якутии при Президенте РФ напомнил участникам мероприятия, что проект Кючусского кластера был представлен в ходе встречи Главы республики Айсена Николаева и Главы государства и был одобрен Владимиром Путиным. В ближайшее время параметры проекта будут детально рассмотрены в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщил Андрей Федотов.