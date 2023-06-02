Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

Прошедшая неделя была крайне активна с точки зрения сертификации и декларирования кабельной продукции. Кабельными заводами были получены рекордные за время исследований аналитического центра 7 сертификатов соответствия и 3 декларации о соответствии. Заявителями стали Завод “Москабельмет” (2 декларации о соответствии), “Камский кабель” (1 декларация о соответствии) и АО “Сибкабель” (7 сертификатов соответствия).

Заявленная продукция:

кабели силовые с бумажной изоляцией;

кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена;

кабели силовые с оболочкой из поливинилхлорида;

кабели силовые гибкие на напряжение 10 кВ;

кабели силовые гибкие на напряжение 6 кВ;

кабели гибкие шахтные;

кабели силовые гибкие экранированные;

шнуры для головных аккумуляторных светильников;

кабели силовые гибкие со вспомогательной жилой.

Новые компании и предприятия

31 мая в реестре юридических лиц был зарегистрирован ИП Якимов Константин Юрьевич (ИНН 362804657685), основной вид деятельности по ОКВЭД – Производство электроустановочных изделий.

Рынок полимеров

Индекс полимеров на этой неделе показал достаточно резкое падение, вернувшись к показателям конца апреля. Относительно прошлой недели снижение показателя составило 8,5%. Напомним, что на прошлой неделе индекс полимеров RusCable.Аналитика достиг своего максимума за все время исследований.

Индекс занятости

Прошедшая неделя была достаточно интересна с точки зрения событий на рынке труда. За пять рабочих дней появилось 394 предложения от работодателей, за счет чего количество вакансий в кабельной отрасли выросло на 6,7%. Таким образом индекс занятости населения повысился на 4% и составляет на сегодняшний день 0,28. Индекс занятости – это отношение количества вакансий к количеству размещенных резюме. Таким образом, по итогам прошедшей недели можно заключить, что на каждую вакансию от работодателя на рынке труда приходится 3-4 резюме.

Тенденция на увеличение числа вакансий наблюдается уже не первую неделю. Основной причиной аналитики рынка называют активное расширение производства и запуски новых производственных площадок, которые активно анонсировались российскими кабельными заводами в этом сезоне.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 0,4389. Таким образом, он вырос на 0,03% по отношению к прошлой неделе и на 0,09% за прошедший месяц.

Цены на кабельную продукцию в течение недели были стабильны. Изменение средней стоимости ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 составило всего 0,9%.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6215 рублей за 100 метров кабеля – на 7,8% выше, чем на прошлой неделе.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9117 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5776 рублей (маркетплейс Wildberries). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) остался практически без изменений, снизившись на 0,04%.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7800 до 10000 рублей за 100 метров кабеля – на 2% выше, чем на прошлой неделе.

Предполагаем, что после колебаний середины весны рынок кабеля стабилизировался, и в ближайшее время сильных взлетов и падений цены ожидать не стоит.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. 26 мая началось голосование на тему сотрудничества кабельных заводов с предприятиями Казахстана, который на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных направлений импорта кабельной продукции. Мнения голосующих на этой неделе разделились практически поровну. 34,38% посетителей Форума уже активно сотрудничают с заводами Казахстана. Ровно столько же не сотрудничают и не имеют таких планов. 31,24% респондентов признаются, что их предприятие планирует развиваться в этом направлении.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 2 июня 2023 года.