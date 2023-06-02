По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде представители компаний выступили с экспертными докладами.

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети Центр» Виталий Акуличев стал спикером на сессии Министерства энергетики России – «Формирование ландшафта отечественных индустриальных ИТ решений для достижения технологической независимости».

Сегодня компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проходят стадию активного импортозамещения ИТ-систем и перевод их в общее информационное пространство. Основная задача этого этапа – описание и стандартизация бизнес-процессов, что позволит исключить дублирующие функции, избыточные этапы согласования и создать оптимальные схемы работы целевой автоматизированной системы предприятий.