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Делегация "Россети Центр" приняла участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде

2 июня 2023, 14:15 310 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде представители компаний выступили с экспертными докладами.

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети Центр» Виталий Акуличев стал спикером на сессии Министерства энергетики России – «Формирование ландшафта отечественных индустриальных ИТ решений для достижения технологической независимости».

Сегодня компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проходят стадию активного импортозамещения ИТ-систем и перевод их в общее информационное пространство. Основная задача этого этапа – описание и стандартизация бизнес-процессов, что позволит исключить дублирующие функции, избыточные этапы согласования и создать оптимальные схемы работы целевой автоматизированной системы предприятий.

«Единая ИТ-архитектура, которую мы активно создаем в последние годы, предполагает комплекс проектов – от внедрения технологий удаленного управления энергообъектами до расширения пакета мобильных сервисов для наших потребителей. Это способствует повышению надежности, эффективности и безопасности электросетевого комплекса 20 регионов центральной части России», – отметил Игорь Маковский.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ЦИПР-2023
Отрасль: Электроэнергетика 
MSCT
2.17

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