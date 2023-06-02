В начале июня 2023 года работники энергопредприятия продолжают ремонт объектов электросетевого хозяйства на территории населенных пунктов Залесье, Украинка и Константиновка Симферопольского района.

1 июня специалисты завершили верховой осмотр воздушной линии электропередачи 10 кВ и определили участки, на которых необходима замена дефектного провода. Кроме того, была выполнена расчистка 0,7 га просеки ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности для предотвращения перерывов в электроснабжении из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

Напомним, до 30 июня 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» в Симферопольском районе завершит комплекс мероприятий по техобслуживанию трансформаторных подстанций, замене опор и провода распределительных сетей 0,4-10 кВ, расчистке трассы прохождения ЛЭП.

Сетевая организация приносит извинения за временные неудобства, связанные с кратковременными ограничениями электроснабжения при проведении работ. Благодаря плановым ремонтам и своевременному техническому обслуживанию поддерживается исправность и работоспособность электрических сетей.