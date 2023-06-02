В Иванове построят поликлинику с детским отделением

Автономное государственное учреждение Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства поликлиники и врачебных амбулаторий в областном бюджетном учреждении здравоохранения «Ивановская клиническая больница имени Куваевых» в Иванове. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Потребность в строительстве нового медицинского учреждения в регионе назрела давно, по данным Департамента здравоохранения Ивановской области, фактическая нагрузка действующей взрослой поликлиники превышает проектную более чем в пять раз. Прикрепленное население – 25 000 человек, из которых 5 000 – дети.

В рамках программы «Развитие здравоохранения Ивановской области» запланировано строительство медучреждения мощностью 470 посещений в смену. Проект трехэтажного здания площадью 3814,8 кв. м разработан в соответствии с современными нормами проектирования, технологическими требованиями для медицинских учреждений, требованиями пожарной безопасности и доступности маломобильных групп населения.

Новую поликлинику в Иванове, в микрорайоне Авдотьино, построят на пересечении улиц Революционная и 1-я Вишневая, в районе нового жилого комплекса. Она обеспечит все условия для оказания квалифицированной медицинской помощи населению как в учреждении, так и на дому. В ней будет организована консультативно-диагностическая деятельность с применением современных медицинских технологий и привлечением, при необходимости, специалистов иных лечебно-профилактических учреждений. Также поликлиническое отделение позволит осуществлять диспансеризацию и проводить мероприятия, направленные на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности среди населения.*

Заказчик – БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области».

Проектная организация – ООО «Аквапласт».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.