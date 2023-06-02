Глобальные инвестиции в строительство систем хранения энергии и установок по улавливанию CO2 на теплоэлектростанциях по итогам нынешнего года увеличатся чуть более чем вдвое. Если в 2022 г. объем капиталовложений в этих сегментах составлял $22 млрд, то по итогам 2023 г. он достигнет $45 млрд, следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного в последнем выпуске ежегодника World Energy Investment.

Прирост в процентном выражении составит 108%, что станет рекордом среди всех сегментов мировой энергетики, пусть даже во многом за счет эффекта низкой базы. При этом абсолютный прирост, который достигнет по итогам нынешнего года $23 млрд, также выглядит внушительным. Например, в сегменте производства энергоресурсов более высокие показатели прироста будут характерны только для добычи нефти и выработки электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), где инвестиции увеличатся на $28 млрд и $63 млрд соответственно. География инвестиций не ограничится странами ОЭСР, к числу которых относятся, в основном, развитые экономики Европы, Северной Америки и Восточной Азии: например, в Китае капиталовложения в хранение энергии и улавливание CO2 вырастут с $9 млрд в 2022 г. до $15 млрд в 2023 г.

Увеличение инвестиций в этих секторах мировой энергетики напрямую связано с ростом интереса к снижению парниковых выбросов и стремительным развитием ВИЭ, для которых характерна высокая зависимость от погодных условий. По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", средняя загрузка ветровых и солнечных генераторов в США в марте 2023 г. составила 41% и 22%, тогда как для газовых электростанций комбинированного цикла (одного из наиболее распространенных видов ТЭС) – 53%, а для атомных электростанций – 89%. Необходимость поддержания энергоснабжения в часы пасмурной и безветренной погоды и стимулирует инвестиции в строительство систем хранения энергии, которые по итогам нынешнего года увеличатся в Северной Америке с $6 млрд до $13 млрд. В свою очередь, невозможность полного отказа от использования угля в электроэнергетике диктует необходимость внедрения систем улавливания, хранения и утилизации углекислого газа (CCUS).

Драйвером инвестиций остается и развитие новых технологий, расширяющих выбор для промышленных потребителей. Например, для улавливания CO2 с недавних пор используются не только растворители на аминовой основе, но и металлорганические каркасы – кристаллические пористые материалы из ионов металлов, которые могут удерживать сторонние вещества, а при изменении температуры и давления – высвобождать их. В свою очередь, для хранения энергии применяются не только литий-ионные аккумуляторы, но и так называемые непроточные цинк-бромные аккумуляторы, которые для получения электрического тока используют химическую реакцию между бромом и цинком, а для обеспечения проводимости – гелиевый раствор бромида цинка. Такие аккумуляторы устойчивы к высоким температурам и не требуют использования специальных противопожарных систем, что выгодно отличает их от литий-ионных накопителей.