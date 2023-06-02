На Нижегородской ГЭС в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро начаты работы по замене гидроагрегата со станционным № 1. Это второй по счету гидроагрегат из восьми, который будет обновлен на гидроэлектростанции.

Гидроагрегат № 1 был введен в эксплуатацию в 1955 году и к настоящему времени выработал нормативный срок службы. За 68 лет он произвел более 15 миллиардов кВт∙ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии.

В ходе работ, которые планируется завершить в 2024 году, будут заменены гидротурбина, гидрогенератор, система автоматического управления гидроагрегатом, маслонапорная установка, генераторный выключатель. Использование современного высокоэффективного оборудования позволит увеличить мощность гидроагрегата на 7,5 МВт, до 72,5 МВт. Новый гидроагрегат изготовлен российской компанией «Силовые машины», работы по замене оборудования выполняют специалисты АО «Гидроремонт – ВКК» (дочернее общество РусГидро).

Программа комплексной модернизации Нижегородской ГЭС предусматривает замену всех гидроагрегатов станции. В результате установленная мощность станции возрастет на 11%, до 580 МВт.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 565 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 132 гидротурбины, 118 генераторов, 95 силовых трансформатора, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.