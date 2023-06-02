«Россети Ленэнерго» и Qindao Teld New Energy на рабочей встрече обсудили возможные направления сотрудничества двух компаний для совершенствования электрозарядной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В ходе встречи представители компании-лидера рынка электрозарядных станций (ЭЗС) Китая презентовали программу развития своей сети, поделились опытом эксплуатации 397 тысяч ЭЗС, а также программными решениями для их управления. Эксперты рассказали о технологиях применения аккумуляторных батарей после окончания срока службы в электромобиле в качестве накопителей электрической энергии. Кроме того, участники встречи ознакомились с работой зарядных хабов.

«В течение нескольких лет «Россети Ленэнерго» активно создают зарядную инфраструктуру для электротранспорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Обменяться опытом и новыми разработками с одним из мировых лидеров в этом направлении – хорошая возможность. Мы настроены на перспективное взаимодействие», - рассказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО «Россети Ленэнерго» Денис Коньков.

На сегодняшний день сеть «Россети Ленэнерго» включает 67 ЭЗС в Петербурге и в Ленинградской области. Они расположены в таких популярных локациях, как ТК «Меркурий», ТК «Континент», ТК «Варшавский экспресс», КВЦ «Экспофорум» а также на АЗС «Татнефть», «Газпром нефть», «Роснефть» и других. Воспользоваться зарядной инфраструктурой и оплатить зарядку электромобиля можно через мобильное приложение «Россети Электротранспорт», доступное в App Store и Google Play.

В марте 2023 года в Петербурге заработали две новые ЭЗС быстрого типа - на Северном проспекте и в Таврическом переулке. В зависимости от емкости аккумуляторной батареи электромобиля для полной зарядки понадобится от 30 до 90 минут.

Установка ЭЗС выполняется в соответствии с программой компании по развитию зарядной инфраструктуры на период до 2025 года.