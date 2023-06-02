Делегация во главе с Заместителем Генерального директора ПАО «Россети» по цифровой трансформации Константином Кравченко приняла участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Компания представила проект системы моделирования единой корпоративной архитектуры.



Сквозные технологии в сетевом комплексе уже активно применяются в областях, где есть организационная и техническая готовность. Например, это «умный» учет электроэнергии, автоматизированные системы оперативно-технологического управления, беспилотная авиация для контроля состояния ЛЭП и др. Серьезным сдерживающим фактором для дальнейшей реализации цифровых решений является исторически накопленная разрозненность решений автоматизации и большое количество унаследованных систем.



Для преодоления этого барьера Группа «Россети» поэтапно реализует инициативу «Единая ИТ-архитектура с учетом требований импортозамещения», ключевым элементом которой является система управления жизненным циклом ИТ ландшафта и ИТ решений Группы «Россети» или система моделирования единой корпоративной архитектуры, которая обеспечит появление типовых процессов в ИТ ландшафте сетевого комплекса, их хранение на единой платформе с возможностью своевременной актуализации состояния реализуемых решений.

«Мы ожидаем, что создание такого инструмента окажет влияние на отрасль в целом. Согласно методикам Минэнерго России, наша ИТ-архитектура формируется на принципах «открытости» или создания понятного «языка общения» с рынком за счет унификации требований и консолидации заказа, который позволит разрабатывать оптимальные отечественные ИТ-продукты, успешно решать задачи импортозамещения, создать экспортный потенциал. За счет такого подхода мы получим синергетический эффект и существенно сократим сроки и затраты на реализацию проектов», – подчеркнул Константин Кравченко.

Система моделирования единой корпоративной архитектуры будет внедрена на отечественной платформе, для которой в Группе «Россети» разработали правила описания с учетом лучших мировых и российских практик. Продукт реализуется в продолжение работы в области автоматизации и унификации информационного обмена.



В 2022 году в рамках ЦИПР Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину была представлена платформа технологического управления РС-20, позволяющая «встраивать» новое программное обеспечение в процессы без потери функциональности. Этот проект в настоящее время тиражируется в Группе «Россети», также достигнута договоренность о его реализации в Белоруссии. О ходе интеграции собственного ИТ-решения на предприятиях «Брестэнерго» на ЦИПР-2023 рассказал Генеральный директор «Россети АСТУ» (АО «Оператор АСТУ») Юрий Коробцов.



Кроме того, Группа «Россети» реализует НИОКР для импортозамещения электронной компонентной базы микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА).



Как отметил на ЦИПР Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» Григорий Гладковский, в результате работ будут выбраны отечественные решения, на которых могут быть созданы цифровые комплексы РЗА, и разработаны опытные образцы российского производства.



В Группе «Россети» все оборудование проходит проверку качества (аттестации), в ходе которой в том числе проводится анализ надежности цепочек поставок импортной продукции и компонентов, оценка рисков поставки и сервисного обслуживания.



Кроме того, в ближайшее время будет запущен механизм подтверждения происхождения продукции приобретаемой для нужд электросетевого хозяйства, на территории Российской Федерации, что послужит стимулом для дальнейшей локализации компонентной базы на территории страны.



В целом для снижения уровня зависимости от зарубежного оборудования и технологий в Группе «Россети» реализуются мероприятия корпоративного плана импортозамещения и единая техническая политика в электросетевом комплексе. Это позволило нарастить долю отечественного оборудования в закупках компании до почти 94%.