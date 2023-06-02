«Россети Тюмень» завершили плановые работы на высоковольтной подстанции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр снабжает электроэнергией крупнейшее в России и 7-е по размеру в мире Самотлорское нефтяное месторождение. В 2023 году на повышение надежности 16 центров питания уникального нефтепромысла компания направит почти 11,5 млн рублей.

На подстанции «КНС-5Б» специалисты заменили основные узлы и обновили резиновые уплотнения высоковольтного маломасляного выключателя, выполнили ультразвуковую диагностику 6 фарфоровых изоляторов для оценки их технического состояния. Отметим, что демонтаж коммутационного аппарата весом около 2 тонн выполнялся при помощи автокрана грузоподъемностью более 6 тонн.

Ремонтная кампания «Россети Тюмень» направлена на подготовку электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду пиковых нагрузок. Реализация технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей и предприятий нефтегазодобывающего сектора Югры. По данным Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В. И. Шпильмана, на территории региона добывается более

40 % всей российской нефти.