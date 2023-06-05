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  • Энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" полностью восстановили электроснабжение жителей 10 регионов после прохождения грозового фронта

Энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" полностью восстановили электроснабжение жителей 10 регионов после прохождения грозового фронта

5 июня 2023, 15:44 426 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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Грозовой фронт, прошедший с середины дня 3 июня на территории Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кировской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Смоленской областей и Республики Удмуртия, вызвал технологические нарушения в работе объектов электросетевого комплекса.

Мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей во Владимирской и Костромской областях, где энергокомплекс претерпел самые значительные повреждения, завершены.

Всего в регионах в аварийно-восстановительных работах были задействованы 299 бригад в составе 918 специалистов компании и 347 единиц спецтехники.

Ситуацию в каждом филиале компании контролировал оперативный штаб, проводился обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, осуществлялся мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории регионов. Был установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ ЦЕНТР
Отрасль: Электроэнергетика 
MSCT
2.17

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