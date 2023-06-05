4 июня 2023 года после завершения капитального планово-предупредительного ремонта (ППР) с выполнением работ по модернизации оборудования энергоблок №1 Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») выведен на номинальный уровень мощности.



Специалисты провели на энергоблоке №1 капитальный ремонт энергоблока с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора. Выполнен капитальный ремонт реакторной установки и её основного оборудования, турбогенератора, а также ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности.

«Этот планово-предупредительный ремонт для энергоблока №1 - один из шагов к процедуре продления срока его эксплуатации. Именно поэтому за время ППР было проведено большое количество работ по модернизации оборудования. Так были обновлены комплексы электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки, выполнена замена аккумуляторных бесперебойных батарей и щитов постоянного тока с внедрением системы автоматического поиска замыкания на землю, в реакторном отделении заменены три насосных агрегата, а в машзале - регулирующие клапаны», - рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Затраты на модернизацию энергоблока №1 составили более 2 млрд рублей, что составляет почти 70% от всех средств, предусмотренных на эти цели в 2023 году.

«Энергетическая инфраструктура нашей страны гарантирует экономическую стабильность и бесперебойное снабжение электроэнергией промышленности и населения России. Ростовская атомная станция более 20 лет является гарантом энергетической безопасности для всего Юга России с населением более 27 млн человек. И сегодня одним из главных приоритетов предприятия стало обеспечение уверенного развития нашего региона», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений. С начала 2023 года Ростовская атомная станция выработала более 11,9 млрд кВт.часов электроэнергии.



Ростовская АЭС входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч.



Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.



Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.