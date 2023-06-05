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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром нефти и природных ресурсов Египета Тареком Эль-Моллой

5 июня 2023, 17:15 326 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром нефти и природных ресурсов Арабской Республики Египет Тареком Эль-Моллой.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

«С египетскими партнёрами мы ведём успешное взаимодействие в нефтяной сфере. Продолжаем совместную работу в области разведки и добычи энергоресурсов на территории Египта», – отметил Николай Шульгинов.

Министр также подчеркнул, что между Россией и Египтом позитивно продвигается диалог и в газовой сфере.

По его словам, российские и египетские компании заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в вопросах строительства и модернизации объектов энергетики. 

Также в рамках визита Министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек Эль-Молла встретился с представителями российских компаний, где стороны обсудили перспективы и расширение сотрудничества в сфере энергетики.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ЕГИПЕТ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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