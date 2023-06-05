RusCable Insider #314
Медный путь, битва электриков и ПВХ-пластикаты на грани перемен
Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром нефти и природных ресурсов Арабской Республики Египет Тареком Эль-Моллой.
Стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики.
«С египетскими партнёрами мы ведём успешное взаимодействие в нефтяной сфере. Продолжаем совместную работу в области разведки и добычи энергоресурсов на территории Египта», – отметил Николай Шульгинов.
Министр также подчеркнул, что между Россией и Египтом позитивно продвигается диалог и в газовой сфере.
По его словам, российские и египетские компании заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в вопросах строительства и модернизации объектов энергетики.
Также в рамках визита Министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек Эль-Молла встретился с представителями российских компаний, где стороны обсудили перспективы и расширение сотрудничества в сфере энергетики.
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