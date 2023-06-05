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5 июня 2023, 13:45 418 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"
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С 23 по 25 мая 2023 года состоялась 26 Всероссийская научно-техническая конференция «Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства». Конференция проходила в г. Геленджик.

В состав делегации вошли руководители и специалисты технического блока и блока реализации услуг ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», АО «Мособлэнерго», а также ведущие фирмы-производители энергетического оборудования. УНКОМТЕХ на конференции представили директор Краснодарского филиала ООО «ТД «УНКОМТЕХ» Роман Часовник и коммерческий директор инжинирингового подразделения холдинга ООО "Ункомтех Инжиниринг" Андрей Сокин.

УНКОМТЕХ в рамках докладов в ходе мероприятия представил возможности инжиниринговой компании ООО «Ункомтех Инжиниринг» и рассказал о самых современных видах проводов и кабелей для воздушных линий. В том числе, поделился опытом работ по моделированию кабельных линий (КЛ), и услугах в рамках шефнадзора при прокладке кабеля на напряжение 110-500 кВ, а также рассказал об опыте поставок и особенных характеристиках высокотемпературных проводов марки АСТ, компактированных проводов с усиленным стальным сердечником типов АСк2у и АСку и универсальных кабелей УНКОМТЕХ.

С представленными на конференции электроэнергетиков видами кабелей и проводов можно будет подробно ознакомиться на выставке «Электро», которая пройдет с 6 по 9 июня в Москве, в Экспоцентре. На стенде холдинга УНКОМТЕХ все гости смогут получить индивидуальные консультации по применению кабелей у технологов производственных предприятий холдинга «Иркутсккабель» и «Кирскабель», обсудить вопросы поставок и инженерной поддержки с руководителями Торгового дома «Ункомтех» и ведущими сотрудниками «Ункомтех Инжиниринг».

Стенд холдинга «УНКОМТЕХ» на выставке «ЭЛЕКТРО»:

  • Павильон 2
  • Уровень 2, зал 2
  • Стенд 22F40
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Метки: УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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