В России построят три высокоскоростные ж/д магистрали

Аналитика кабельного рынка за неделю
Помимо строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург "Российские железные дороги" (РЖД) намерены построить ВСМ Москва-Казань и Москва-Ростов-на-Дону, заявил глава РЖД Олег Белозеров.
ВСМ представляет собой электрифицированную двухпутную железную дорогу, по которой поезда движутся со скоростью от 200 до 400 км/ч. Пока в России таких дорог нет.
Для начала РЖД и другие инвесторы построят ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Сроки начала строительства и объем инвестиций пока не определены.
"Председатель правительства готов провести совещание. Есть участники. Причем форма строительства будет государственно-частное партнерство. Даже есть частично проектная документация", – отметил Белозеров.
Что касается строительства других ВСМ, то "Москва-Казань планируется. Москва-Ростов-на-Дону тоже есть в планах. Это в планах краткосрочных", уточнил Белозеров.
По ВСМ можно также перевозить грузы с высокой добавленной стоимостью. Так, РЖД провели эксперимент и создали поезд с контейнерами, как в самолете.
"Можно на высокоскоростных поездах возить груз. Это не уголь, понятно, а можно возить груз с высокой добавленной стоимостью. И на сегодняшний момент этот груз, который нужно доставить, у них тоже перевозится", – отметил Белозеров.
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