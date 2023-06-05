В России построят три высокоскоростные ж/д магистрали

Помимо строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург "Российские железные дороги" (РЖД) намерены построить ВСМ Москва-Казань и Москва-Ростов-на-Дону, заявил глава РЖД Олег Белозеров.

ВСМ представляет собой электрифицированную двухпутную железную дорогу, по которой поезда движутся со скоростью от 200 до 400 км/ч. Пока в России таких дорог нет.

Для начала РЖД и другие инвесторы построят ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Сроки начала строительства и объем инвестиций пока не определены.

"Председатель правительства готов провести совещание. Есть участники. Причем форма строительства будет государственно-частное партнерство. Даже есть частично проектная документация", – отметил Белозеров.

Что касается строительства других ВСМ, то "Москва-Казань планируется. Москва-Ростов-на-Дону тоже есть в планах. Это в планах краткосрочных", уточнил Белозеров.

По ВСМ можно также перевозить грузы с высокой добавленной стоимостью. Так, РЖД провели эксперимент и создали поезд с контейнерами, как в самолете.