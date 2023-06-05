Выездная конференция ЭМ-КАБЕЛЬ в Санкт-Петербурге

1 июня в Санкт-Петербурге состоялось знаменательное для завода ЭМ-КАБЕЛЬ событие – первая за долгое время выездная конференция потребителей «Инновации, диверсификация, импортозамещение – инструменты непрерывного развития!» Тема конференции – философия Группы Компаний «ОПТИКЭНЕРГО», в основе которой лежит принцип ИДИ – аббревиатура слов инновация, диверсификация, импортозамещение.



Главная цель мероприятия – рассказать о заводе ЭМ-КАБЕЛЬ, проанализировать ситуацию на рынке, рассмотреть возникающие тенденции, обсудить актуальные направления взаимодействия и, конечно же, лично пообщаться с партнерами и потребителями. Конференцию посетило около 50 участников из 27 компаний.



С приветственным словом выступил генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Юрий Бадьин, который в своей речи поблагодарил присутствующих и пожелал участникам конференции положительных эмоций, интересных дискуссий и плодотворной работы.



По единогласному мнению гостей, информативными и интересными получились выступления спикеров нашего предприятия. Первый заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Галина Костарева познакомила участников конференции с заводом в докладе «ЭМ-КАБЕЛЬ» – в ногу со временем!». Подробно рассказал о широкой линейке выпускаемой продукции и новых разработках директор по технологии и рационализаторству Евгений Французов. С темой «ЭМ-КАБЕЛЬ» на Неве!» выступил руководитель представительства завода в Санкт-Петербурге Владимир Андросенко. Как было сказано ранее, основные принципы работы «ЭМ-КАБЕЛЯ» – инновации, диверсификация и импортозамещение. Директор по развитию инновационных продуктов Дмитрий Зотов в своем докладе расставил приоритеты в этих направлениях.



На конференции выступили представители кабельного кластера ГК «ОПТИКЭНЕРГО»: начальник отдела активных продаж ООО «Сарансккабель-Оптика» Михаил Земсков рассказал о предприятии и преимуществах выпускаемой продукции; заместитель директора ИЦ «Оптикэнерго» Екатерина Шикаева выступила с докладом «Подтверждение соответствия продукции как гарантия качества»; а Дмитрий Ширкин – менеджер отдела маркетинга и сбыта ООО «САРМАТ», – познакомил гостей с основными векторами развития завода.



Также в роли спикеров мероприятия выступили партнеры. С темой «Цифровая маркировка: способы, решения, возможности, преимущества» выступил Михаил Меркушев – технический директор ООО «ИНТЕГРИТИ». Ярким и запоминающимся стало выступление Георгия Писаревского – коммерческого директора компании «К-ЭЛЕКТРОТЕХНИК». Не менее тепло публика восприняла доклад Константина Тичина – руководителя направления ООО «ДС-ИНЖИНИРИНГ». Компания занимается техническими разработками в сфере электроэнергетики и работает в тандеме с ПАО «Россети Ленэнерго». Михаил Кузьменко – технический директор ООО «Термофит» в сообщении «Кабельные муфты как важный элемент обеспечения надежности кабельных сетей» поднял важные вопросы, которые вызвали бурное обсуждение среди участников конференции.



Мероприятие было увлекательным, гости задавали вопросы, активно велась дискуссия, участники обменивались мнениями о выступлениях и впечатлениями о конференции.