Дальневосточные энергетики готовят энергообъекты к зиме

Специалисты АО "ДРСК" (входит в Группу РусГидро) выполняют ремонтную программу согласно графика. Работы ведутся во всех филиалах компании на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского краёв, ЕАО и Юга Якутии. Реализация за период с января по апрель 2023 года составляет 107%. Всего на ремонтную кампанию в 2023 году ДРСК направит порядка 2 миллиардов рублей.

С начала года специалисты провели ремонт более 145 км воздушных линий 0,4-10 кВ, 106,5 км воздушных линий 35-110 кВ, а также 3,2 км кабельных линий. Было отремонтировано 88 трансформаторных подстанций, заменено 1 057 дефектных опор. Также в рамках ремонтной программы специалисты проводят замену грозотроса, ремонт разъединителей и других компонентов электрической сети.

Так в Амурской области недавно завершился ремонт крупного объекта ВЛ 35-110 кВ расположенной в Михайловском районе. Там были выполнены работы по замене фундаментов опор, а также установка птицезащитных устройств.

В Приморском крае заканчиваются работы по реконструкции распределительных сетей 0,4/6 кВ Шкотовского района. Работы выполняются в рамках программы МиРЭК. Реконструкция сетей в данном районе включает в себя замену изношенных деревянных опор на новые железобетонные в количестве 1235 шт, замену 30 км проводов на самонесущий изолированный провод, а также замену ТП 6/0,4 кВ - всего 17 шт. Данные мероприятия позволят увеличить пропускную способность сетей, расширят возможность присоединения новых потребителей, а также повысят надежность и качество электроснабжения существующих потребителей.

Большое внимание в ремонтной программе уделено расчистке трасс воздушных линий, что особенно важно для сокращения количества технологических нарушений на сетях по причине падения веток и деревьев, особенно в непогоду. В Комсомольском районе Хабаровского края была проведена чистка и расширение просеки вдоль ВЛ 110 кВ Северная – Лиан. Энергетики расчистили более 60 га просеки, а также расширили просеку на 17 га.

Всего за 4 месяца 2023 года энергетики всех филиалов ДРСК расчистили порядка 1 754 га просек ЛЭП 0,4-110 кВ, что почти на 14% больше запланированных объёмов.