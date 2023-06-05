 

ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4

5 июня 2023, 13:30 396 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
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Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

Движением поездов на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4 будет управлять цифровая российская автоматика разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

На объекте внедрили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной защитой от киберугроз. Отечественная разработка обеспечит интервальное движение на участке, позволит предотвратить задержки поездов, повысит эффективность и безопасность железнодорожной линии. С ее помощью персонал станции сможет дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, устанавливать маршруты.

Работы – часть проекта строительства Соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги. 
Пуску системы МПЦ-ЭЛ предшествовала масштабная модернизация путевого развития станции. 

Специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) уложили 6 стрелочных переводов и построили 1,5 км нового пути, перенесли главные пути на новые ординаты. Обновили более 7 км контактной сети, устройства СЦБ и сети связи. Работы велись круглосуточно. 

Соединительная ветвь свяжет Белорусский и Киевский вокзалы, позволит реализовать проект МЦД-4, интегрировать Киевское направление с МЦК. ГК 1520 возвела здесь крупнейшую в Москве ж/д эстакаду, строит три остановочных пункта: Камушки, Поклонная и Кутузовская.

МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» обеспечит скоростным транспортом несколько подмосковных городов, будет интегрирован с метро, МЦК и другими диаметрами.
 

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Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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