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5 июня 2023, 15:15 383 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
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Правительство России усовершенствовало процесс инвестиционного планирования в электроэнергетике.

Подписано постановление Правительства от 2 июня 2023 года №923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики».

В результате будут сокращены сроки утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, уменьшено количество этапов согласования проектов инвестиционных программ. Их согласование синхронизируют со схемой и программой развития электроэнергетических систем России.

«За счёт автоматизации процессов и использования информационной системы вырастет качество и упростится подготовка формирования, рассмотрения, утверждения и анализа реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Органы власти будут рассматривать и утверждать инвестпрограммы по факту их размещения в информационной системе, по принципу государственной функции. Такой комплекс мер позволит повысить прозрачность и обоснованность инвестиций в российскую электроэнергетику», – сказал вице-премьер Александр Новак.

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Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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