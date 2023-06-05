Правительство России усовершенствовало процесс инвестиционного планирования в электроэнергетике.

Подписано постановление Правительства от 2 июня 2023 года №923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики».

В результате будут сокращены сроки утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, уменьшено количество этапов согласования проектов инвестиционных программ. Их согласование синхронизируют со схемой и программой развития электроэнергетических систем России.