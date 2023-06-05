Аналитика кабельного рынка за неделю
Правительство России усовершенствовало процесс инвестиционного планирования в электроэнергетике.
Подписано постановление Правительства от 2 июня 2023 года №923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики».
В результате будут сокращены сроки утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, уменьшено количество этапов согласования проектов инвестиционных программ. Их согласование синхронизируют со схемой и программой развития электроэнергетических систем России.
«За счёт автоматизации процессов и использования информационной системы вырастет качество и упростится подготовка формирования, рассмотрения, утверждения и анализа реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Органы власти будут рассматривать и утверждать инвестпрограммы по факту их размещения в информационной системе, по принципу государственной функции. Такой комплекс мер позволит повысить прозрачность и обоснованность инвестиций в российскую электроэнергетику», – сказал вице-премьер Александр Новак.
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