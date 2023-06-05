"Россети Юг" повысили надежность электроснабжения Астрахани

Энергетики филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» закончили ремонт кабельно-воздушной высоковольтной линии (КВЛ) электропередачи 110 кВ в Астрахани. Она обеспечивает электричеством крупнейшую подстанцию областного центра и свыше ста тысяч астраханцев, а также объекты городской инфраструктуры.

Общая протяженность КВЛ почти 6 километров. Энергетики усилили основания нескольких опор, заменили более 30 дефектных изоляторов. Специалисты освободили трассу линии от древесно-кустарниковой растительности, что позволит снизить риски возникновения технологических нарушений на линии.