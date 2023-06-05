 

"Россети Юг" повысили надежность электроснабжения Астрахани

5 июня 2023, 16:30 359 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям

Энергетики филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» закончили ремонт кабельно-воздушной высоковольтной линии (КВЛ) электропередачи 110 кВ в Астрахани. Она обеспечивает электричеством крупнейшую подстанцию областного центра и свыше ста тысяч астраханцев, а также объекты городской инфраструктуры.

Общая протяженность КВЛ почти 6 километров. Энергетики усилили основания нескольких опор, заменили более 30 дефектных изоляторов. Специалисты освободили трассу линии от древесно-кустарниковой растительности, что позволит снизить риски возникновения технологических нарушений на линии.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
PRKM
5.58

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно