Главой Концерна "Росэнергоатом" назначен Александр Шутиков

На должность генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») назначен первый заместитель генерального директора по эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков. Он будет отвечать за повышение эффективности и безопасности эксплуатации российских АЭС.



Андрей Петров, занимавший до него должность генерального директора генерирующей компании с 2015 года, назначен на должность первого заместителя генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» и президента АО «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион Росатома).



Он будет отвечать за достижение целей по повышению доли атомной энергетики в энергобалансе страны, повышение эффективности генерации электроэнергии, а также за сооружение АЭС в России и за рубежом.



Александр Викторович Шутиков родился в 1961 году. Окончил Томский политехнический институт. Кандидат технических наук. В 1984 – 1987 гг. – инженер управления производством Красноярского горно-химического комбината. В 1987 – 1991 гг. – старший инженер управления реактором, начальник смены реакторного цеха, начальник смены блока Хмельницкой АЭС. В 1991 – 2009 гг. – начальник смены филиала ФГУП Концерн «Росэнергоатом» «Балаковская АЭС», заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ФГУП Концерн «Росэнергоатом» «Балаковская АЭС», главный инженер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская АЭС». В 2009 – 2015 гг. – первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС, заместитель генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».



С апреля 2015 г. - первый заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом». (06.04.2015 первый заместитель генерального директора, 06.07.2015 – первый заместитель генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ, 01.08.2016 – первый заместитель генерального директора по эксплуатации АЭС).



Шутиков А.В. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015 г.), Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2020 г.)



Награжден нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» 4 степени (2007 г.), нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» 3 степени (2010 г.), знак отличия «Е.П. Славский» (2017 г.), знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 2 степени (2014 г.), знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 1 степени (2022 г.). Имеет благодарность руководителя Федерального агентства по атомной энергии (2005 г.).

Имеет Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2013). Награжден серебряной медалью Концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» (1997 г.), золотой медалью Концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» (2008), медалью «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» I степени (2017 г.), медалью «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» II степени (2018 г.), медалью «Б.В. Антонов. За культуру безопасности» (2021 г.). Награжден юбилейной медалью «50 лет атомной энергетике России» (2004 г.).

Имеет знак отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности « (2008 г.). Награжден почетной грамотой Концерна «Росэнергоатом» (2006, 2008 г.), Почетной грамотой АО «Концерн Росэнергоатом» (2022 г.), Благодарностью генерального директора Концерна «Росэнергоатом» (2002, 2005, 2011, 2012, 2013 гг.).

АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по установленной мощности атомной генерации. В его состав входят все 11 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая два реактора плавучей атомной теплоэлектростанции) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, примерно каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.



Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе мощностей АЭС. Развитие атомной энергетики – залог повышения уровня жизни граждан страны. Продолжается реализация и крупных международных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.