В АО "ЛОЭСК" подвели итоги работы за первый квартал 2023 года

Итоги производственно-хозяйственной деятельности за первый квартал текущего года обсудили на рабочем совещании в АО «ЛОЭСК». О проделанной работе отчитались шесть филиалов компании.

Работу филиалов оценили по разным видам деятельности, в ходе совещания обсудили вопросы надежности энергоснабжения, технологического присоединения, промышленной безопасности, кадровой политики и бюджетной дисциплины.

В первом квартале АО «ЛОЭСК» подключило к своим сетям 822 новых абонента, среди них 23 социально-значимых объекта и 7 крупных коммерческих объектов, общая мощность составила 26,83 МВт.

Ремонтная программа первого квартала завершена успешно. «Энергетики провели ремонт на 140 линиях электропередачи распределительных сетей 0,4-10кВ, и 37 трансформаторных подстанциях, отремонтировали 9 силовых трансформаторов. Всего в соответствии с утвержденными графиками, проведены работы по техническому обслуживанию более 2000 электросетевых объектов. Все работы направлены на повышение надежности сетевой инфраструктуры», - рассказали в компании.