Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «Интер РАО – Электрогенерация» заключили соглашение о взаимодействии при строительстве новых генерирующих объектов на территории Дальневосточного федерального округа.

Стороны договорились о сотрудничестве при строительстве Новоленской тепловой электростанции мощностью 550 МВт на территории Ленского района Республики Саха (Якутия), которая обеспечит покрытие прогнозируемого дефицита мощности в Бодайбинском энергорайоне. Реализация инвестиционного проекта и объектов необходимой сетевой и газовой инфраструктуры будет осуществляться в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для энергоснабжения Восточного полигона – ключевого элемента будущей евразийской транспортной системы.

Новоленская ТЭС будет не только поставлять энергию для Восточного полигона, но и обеспечит активное развитие минерально-сырьевой базы юга Якутии. В числе основных потребителей – ПАО «Газпром», компания «Полюс Сухой Лог», ООО «Иркутская нефтяная компания», а также ОАО «Российские железные дороги».

Реализация инвестиционного проекта планируется в период с 2023 по 2028 год на территории опережающего развития (ТОР) «Якутия». Статус резидента поможет инвестору снизить затраты как на инвестиционной, так и на операционной стадиях, а также получить сниженные страховые взносы, льготы по налогам на прибыль и имущество.

В ходе подписания документа генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев отметил:

«Строительство Новоленской ТЭС необходимо для Восточного полигона и минерально-сырьевых кластеров, существующих на территории региона. Важно, что объекты в сфере энергетики – отрасли, от которой зависит и экономика, и социальное развитие городов и районов, и другие проекты из смежных отраслей, получают дополнительный эффект от префрежимов. Режим ТОР дает мультипликативный эффект для экономики, а для инвестора – это возможность повысить финансовую привлекательность проекта и дополнительный инструмент для его реализации в запланированные сроки».

Корпорация обеспечит сопровождение проекта на всех этапах его реализации и будет надежным партнером для инвестора. Новоленская ТЭС станет одним из успешных примеров привлечения частных инвестиций в сферу локальной энергетики в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ.

АО «Интер РАО – Электрогенерация» является 100% дочерней компанией ПАО «Интер РАО». В состав АО «Интер РАО – Электрогенерация» входят 22 крупнейшие тепловые электростанции России общей установленной электрической мощностью 21,551 ГВт. Функции единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО – Электрогенерация» исполняет управляющая компания – ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».