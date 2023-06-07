ERSO стал абсолютным победителем конкурса "Электрореклама-2023"

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Холдинг взял награды за лучший корпоративный сувенир, наружную рекламу, печатную продукцию, а также Гран-при.
В Москве состоялось награждение победителей XI ежегодного конкурса «Электрореклама-2023». ERSO занял первое место в номинациях «лучший корпоративный сувенир», «наружная реклама», второе место в номинации «печатная продукция». Кроме того, холдингу по итогам всех набранных баллов удалось завоевать высшую награду конкурса — Гран-при, став, таким образом, абсолютным победителем «Электрорекламы-2023».
В мероприятии участвовало более ста компаний со всей страны, работающих в электротехнической, светотехнической, энергетической и кабельных отраслях. Проекты конкурсантов были заявлены в восьми номинациях. Награды победителям вручили на 31-й международной выставке «Электро».
«Конкуренция была крайне высокой, тем более приятно осознавать, что среди профессионалов наш холдинг был признан лучшим, — прокомментировал PR-директор ERSO Владимир Чернышов. — Не во всех номинациях, на которые мы подавали заявки, удалось взять первое место, однако главный приз — Гран-при, все же стал трофеем нашего холдинга».
Напомним, что на конкурсе «Электрореклама-2022» ERSO занял второе место в номинации «лучший фирменный стиль». Эксперты отметили, что брендбук холдинга визуализирует высокотехнологичность, инновационность и экологичность, а также формирует правильное восприятие бренда.
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