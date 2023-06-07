По итогам реорганизации участка появится более трех тысяч новых рабочих мест.

Город заключил договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны Южное Очаково на западе столицы. Предстоит провести реорганизацию территории площадью 12,98 гектара. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Договор с компанией заключен по итогам участия в аукционе на право редевелопмента территории.

«По проекту комплексного развития территории бывшей промзоны Южное Очаково в районе Очаково-Матвеевское будет построено 185,5 тысячи квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов. По итогам реорганизации участка появится более трех тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент территории составят 13,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города — не менее миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Территория бывшей промзоны Южное Очаково находится между улицами Рябиновой и Вокзальной и Очаковским путепроводом недалеко от железнодорожной станции Очаково. Сейчас там находятся склады, автосервисы, а также объект незавершенного строительства.

«В течение восьми лет на участке бывшей промзоны Южное Очаково инвестор сможет возвести современные высокотехнологичные производства, вид которых будет определен при разработке проекта планировки территории из числа допустимых, а также деловой квартал с магазинами, кафе, офисными комплексами и логистическим центром площадью 30 тысяч квадратных метров», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвесторы, желающие реализовывать проекты комплексного развития территорий, должны иметь соответствующий опыт и финансовые возможности. Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, для допуска к участию в торгах на право реорганизации бывших промзон претенденты должны подтвердить, что они занимались капитальным строительством за последние пять лет. Кроме того, могут предъявляться требования по совокупному размеру выручки, а также опыту участия в качестве заказчика при разработке документации по планировке территории.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвесторы, определенные по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. На данный момент с инвесторами заключено 13 соглашений, по которым в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан, Автомоторная, Дегунино — Лихоборы, «Вагоноремонт», неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка (дом 23а), заброшенную стройплощадку в Тропарево-Никулине и участок с объектом долгостроя в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 17 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25а Черемушки», производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.

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