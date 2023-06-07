Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство нового обогатительного комплекса для переработки углей с участка «Убинский 1» разреза «Шестаки», одного из старейших предприятий Кузбасса.

Разрез «Шестаки» введен в эксплуатацию в 1970 году. Здесь добывают высококачественный уголь коксующихся и энергетических марок СС, КО и Ж, в том числе на Убинском каменноугольном месторождении. На предприятии действует обогатительная установка с производственной мощностью 1 млн тонн.

«Ввод новых мощностей обогатительной фабрики «Убинская» позволит увеличить объем переработки угля на 2 млн тонн в год. Проектные решения предполагают выделение двух этапов строительства», – сообщила главный эксперт проекта Людмила Истомина.

На первом этапе на проектируемом участке предусмотрено размещение новой площадки обогатительной фабрики «Убинская», в том числе главного корпуса, зданий углеприема и аккумулирующих бункеров, объектов складирования, галерей конвейерного транспорта и иных производственных сооружений. В рамках второго этапа выполнят устройство галереи № 9 и укрытого напольного склада готовой продукции № 2, других объектов и коммуникаций.

Проект также включает устройство внутриплощадочных автомобильных дорог и проездов для транспортной связи производственных объектов обогатительной фабрики.

Застройщик – АО Разрез «Шестаки». Генеральный проектировщик – ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий».